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Dünya

Game Of Thrones'un sızdırılan bölümleri, izleyenlerin başına dert açabilir

Sızdırılan dört bölümden birincisi, ilk gün 8 milyondan fazla indirilmişti

20 Nisan 2015 21:01

HBO, Game of Thrones dizisine ait dört bölümün sızdırılmasının ardından internet kullanıcılarına uyarıda bulundu. Telif hakkını ihlal etmeye devam edecek ABD'li kullanıcıların internet hizmetinin bloke edileceği belirtildi.

ABD'li TV kanalı grubu HBO, Game of Thrones'a ait bölümlerin geçtiğimiz hafta torrent olarak sızdırılmasının ardından korsana karşı harekete geçti.

İnternette yasadışı veri trafiğini denetleyen iş ortağı IP-Echelon aracılığıyla mesaj yayımlayan HBO, sızıntıdan sorumlu IP adreslerinin tespiti için internet hizmet sağlayıcılarına (ISP) talimat verildiğini belirtti.

HBO, kullanıcılara karşı yasal eylem alınmayacak olsa da kullanım şartlarının defalarca ihlal edilmesi halinde ABD'li kullanıcıları etkileyecek önlemler alınabileceğini ifade etti.

HBO sadece yasadışı kopyaları indirenlerin değil, Twitter'ın satın aldığı Periscope uygulamasını kullananları da tespit etmeye çalışıyor.

Al Jazeera'de yer alan haber göre, iOS uygulaması Periscope, kullanıcıların gerçek zamanlı canlı yayın yapmalarını sağlıyor. HBO, uygulamanın Game of Thrones bölümlerinin gösterilmesinde kullanıldığını belirterek Twitter'ın konu hakkında önlem almasını istedi.

HBO, telif hakkının ihlaline devam edilmesi halinde yasadışı kopyalanan bölümleri indiren kullanıcıların internet hizmeti veya Periscope hesaplarının bloke edileceğini belirtti.

Game of Thrones'un beşinci sezonuna ait dört bölüm geçtiğimiz hafta bilgisayarlar arası veri paylaşımı imkanı veren Torrent sitelerinde paylaşılmıştı. İlk bölüm, sızdırıldığı ilk gün 8 milyondan fazla indirilmişti.

 

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