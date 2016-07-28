Game of Thrones'un savaş sahneleri nasıl çekiliyor?

Hayatına yaklaşık olarak olarak 20 yıl önce başlayan, ilk cildi 1996 senesinde ABD'de satışa sunulan A Song of Ice and Fire serisi tüm dünyada ilgi görmeye devam ediyor.

Romandan uyarlanan, ilk sezonu 2011 yılında yayınlanan Game of Thrones (Taht Oyunları) TV dizisi ise romanlardan daha çok ilgi gördü. Geçtiğimiz haftalarda 6. sezonunu muhteşem bir final bölümüyle tamamlayan Game of Thrones, tahmin edeceğiniz gibi bolca özel efekt çalışması içeriyor. TV serisinin sayısız özel efekt projesini üstlenen iki ayrı mecra, Mackevision ve Rising Sun Pictures, gün itibariyle iki özel videoyu hikayenin hayranları için paylaştı. Rising Sun'ın sunduğu videoda, King's Landing'in bilgisayar desteği ile nasıl gerçeğe dönüştürüldüğünü görüyoruz. Hatta şimdiye kadar defalarca kez karşımıza çıkan büyük kalabalıkların, çoğunlukla özel efekt marifeti olduğunu öğreniyoruz.

Ayrıca 6. sezon final bölümüne damgasını vuran patlama sahnelerinin nasıl hayata geçtiği, bazı karakterlerin ölüm sahnelerini ve çan sahnesinin sıfırdan nasıl ekrana taşındığı da görülüyor.