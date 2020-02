Game of Thrones'un Jon Snow'u: Final herkesi memnun etmeyecek

HBO'nun izlenme rekorları kıran Game of Thrones'un Jon Snow'u, dizinin finalinin herkes memnun etmeyeceğini belirterek, "8-9 yıla yayılan bir dizinin final yapması inanılmaz zor bir şey. Bence herkesi memnun etmeyecek. Zaten herkesi memnun edemezsiniz. Benim favori dizilerim The Sopranos, Breaking Bad, The Wire; hepsi bu şekilde sona erdi. Sizi asla tatmin etmez” dedi.

Yeni filmi The Death and Life of John F. Donovan için Toronto Uluslararası Film Festivali’nde düzenlenen panelde konuşan Harington’a Game of Thrones’un final bölümleri soruldu.

