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Yaşam

Game of Thrones'un 'devi' yaşamını yitirdi

36 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun ölüm edeni kalp yetmezliği olarak açıklandı

28 Şubat 2017 02:31

"Game of Thrones" (Taht Oyunları) dizisinde rol alan İngiliz aktör Neil Fingleton yaşamını yitirdi.Dizide bir dev karakterini canlandıran Fingleton'ın, cumartesi günü 36 yaşında öldüğü bildirildi.

Neil Fingleton'ın ölüm sebebi açıklanmazken, İngiliz basını genç oyuncunun "kalp yetmezliği" sebebiyle öldüğünü iddia etti.

Game of Thrones dizisinde "Mag the Mighty" adlı devi canlandıran oyuncu ayrıca, bir dönem 2 metre 33 santimetrelik boyuyla "İngiltere'nin en uzun kişisi" unvanını da taşımıştı. Fingleton, Game of Thrones'un dışında "Doctor Who" ve "X-men" gibi dizi ve filmlerde de çeşitli roller almıştı

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