Game of Thrones’un 'Dağ'ı Türkiye'ye geliyor

Game of Thrones dizisinde “Dağ” olarak tanınan Sör Gregor Clegane karakterini canlandıran Thor Björnnson, reklam filmi için Türkiye'ye geliyor. Castrol yağlarının “Supercar” ürününün lansmanı için Türkiye’ye gelecek olan 27 yaşındaki İzlandalı oyuncu, 13 Ekim’de İstanbul’da olacak.

NTV'nin haberine göre, 2,06 metrelik boyu ve 190 kilo ağırlığıyla iki kez dünyanın en güçlü adamı seçilen Björnnson, 2015 yılında bin yıllık efsanevi Viking ağırlık kaldırma rekorunu kırdı. Oyuncu, 650 kilo ağırlığındaki bir kütüğü kaldırarak beş adım atmayı başardı.

Eski efsane belini kırdı

Efsanenin orijinaline göre İzlandalı Orm Storulfsson 600 kilo civarında devasa bir Viking gemisini sırtlayarak üç adım atabildi, ancak üçüncü adımdan sonra ağırlıktan dolayı beli kırıldı ve asla eskisi gibi güçlü olamadı. Yine aynı efsaneye göre Storulfsson’un sırtına gemiyi koymak için tam 50 adam gerekti.