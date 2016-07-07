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Kültür-Sanat

Game of Thrones'un çekimleri neden başlamadı; yayın tarihi ertelendi mi?

Dizinin sezon finalinde Jon Snow'un babasının Ned Stark olmadığı ortaya çıkmıştı

07 Temmuz 2016 19:39

Game of Thrones'un senaristleri David Benioff ve Dan Weiss, dizinin çekimlerine geç başlanacağını duyurdu. UFC Unfiltered podcast'ine katılan ikilli, "Bu sene çekimlere biraz daha geç başlıyoruz çünkü dizide artık kış geldi. Bu yüzden güneşli hava pek işimize yaramıyor. O sebeple çekim tarihlerini biraz erteledik. Böylece en güneşli yerlerde bile biraz daha gri bir havada çekim yapabileceğiz" dedi.

13 bölüm yayınlanacak

Game of Thrones normalde nisan ayında izleyici karşısına çıkıyor. Bu gecikme ile birlikte bu tarihte kayma yaşanacak. Dizi 13 bölümün ardından izleyicilere veda edecek.

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