Game of Thrones’un çekimleri 2018 yılının kışına sarkabilir

Game of Thrones’un final sezonu ile ilgili açıklamalarda bulunan HBO’nun program koordinatörü Casey Bloys, tarih olarak 2017 ya da 2018 kışının bekleneceğini söyledi.

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde düzenlenen öğrenci seminerinde konuşan Bloys, son zamanlarda siber korsanların hedefi haline gelen popüler dizinin, tekrar sızdırılma ihtimaline birkaç farklı finalle çekileceğini söyledi. Buna göre dizinin son sezonu için farklı senaryolar kaleme alınacak ve bölümler değişik mekanlarda çekilip ayrı sonlarla kaydedilecek.

NTV’nin haberine göre, Monrovian Üniversitesi öğrencilerine hitap eden Bloys, Game of Thrones’un finali ile ilgili kimsenin bir şey bilmediğinden emin olmak istediklerini belirterek şu açıklamaları yaptı:

“Gösteri dünyasında sırlara yer yok. Bir şeyler çektiğinizde insanlar bunu bilirler. Bu yüzden, onlar( David Benioff ve D. B. Weiss ) diziyi farklı sonlarla çekecekler ve insanlar Game of Thrones’un bitimine kadar hikayenin gerçek sonunu bilemeyecekler.”

Bloys, daha önce 8. sezonun ne zaman yayınlanacağı konusuna ilişkin çok daha ağır geçecek olan kış şartlarını en iyi şekilde aktarabilmek , dizinin çekimleri için 2017 yılının kışının yetmeyebileceğini ve 2018 kışına sarkabileceğini ifade etmişti.

Bu yıl 7. sezonu ardında bırakan dizinin 4. ve 6. bölümleri sızdırılarak internetten paylaşılmış, ve bilgisayar korsanlarıi HBO'nun sunucularını hack'leyerek 1.5 TB veri çaldığını açıklamıştı.