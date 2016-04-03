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Yaşam

Game of Thrones'un baş kahramanını bulmak için NSA analizi yaptılar

Analize göre en yakın karakter Tyrion Lannister

03 Nisan 2016 21:08

Game of Thrones dizisinde, izleyicilerin baş kahraman olduğunu düşündüğü her karakterin sonradan öldürülmesinin ardından matematikçiler, dizinin gerçek kahramanının kim olduğunu bulmak için ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA)da kullandığı karmaşık bir analiz yöntemine başvurdu.

RT'nin Math Horizons dergisinde yayımlanan bir yazıya dayandırdığı haberine göre, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Macalester Üniversitesi'nden matematik profesörleri Andrew Beveridge ve Jie Shan, Game of Thrones dizisinin gerçek baş karakterini bulmak için algoritma, sosyoloji, ekonomi ve analiz yöntemlerini kullandıkları hesaplamalar yaptı.

​RT'nin NSA'in de kullandığını aktardığı bu yöntem sayesinde dizinin karakterleri arasındaki bağlantıların haritasını çıkaran matematikçiler, üç karakterin öne çıktığı sonucuna vardı.

Nitekim hesaplamaların sonuçlarına göre, Game of Thrones'un baş kahramanı olarak tanımlanmaya en yakın olan karakter, Tyrion Lannister.

Lannister'ın ardından Jon Snow ve Sansa Stark gelirken, ‘ejderhaların annesi' Daenerys Targaryen diğer karakterlerle bağının az olması nedeniyle öne çıkan isimlerden biri olmadı. Ancak matematikçiler, Daenerys Targaryen'in ‘geleceğin baş karakteri' olabileceğini söylüyor.

 

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