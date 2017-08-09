Game of Thrones’tan yeni rekor

Game of Thrones, 7. sezon 4. bölümüyle bugüne kadarki en yüksek izlenme oranına ulaşarak kendi rekorunu kırdı.

Üç gün önceden internete sızdırılan ‘The Spoils of War’ adlı Game of Thrones 7. sezon 4. bölümü, ABD’de pazarı pazartesiye bağlayan sabah karşı yayınlandığında 10.2 milyonluk seyirci rakamına ulaştı.

‘Dragonstone’ adlı birinci bölüm, ilk yayınlandığında 10.1 milyonluk rakama ulaşmış, ardından tekrarlarıyla 30 milyonun üstüne çıkmıştı. Dolayısıyla ilk yayın gününde kendi rekorunu kıran 4. bölümün de tekrarlarıyla birlikte daha yüksek bir rakama ulaşması bekleniyor.

Yüksek izlenme rakamlarıyla popülerliğüini koruyan Game of Thrones dizisi ve HBO kanalı, bilgisayar korsanlarıyla mücadele etmekte zorlanıyor.

Dizinin henüz yayınlanmayan bölümlerine ait senaryoların ve HBO kanalının özel mail yazışmalarının bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiği öğrenildi.

Üstelik bilgisayar korsanlarının, istedikleri fidyenin 3 gün içinde ödenmesini, aksi takdirde çaldıkları 1,5 milyon terabaytlık HBO yapımlarını ve özel şirket verilerini internetten yayımlama tehdidinde bulundukları iddia edildi.

"Sanal ortamda 6 aylık maaşlarının" yatırılmasını talep eden korsanlar, korsanlık işinden yılda 12 ila 15 milyon dolar kazandıklarını savundu.

Korsanlar ayrıca Game of Thrones'da rol alan Peter Dinklage, Lena Headey ve Emilia Clark gibi oyuncuların şahsi telefon numaraları ve e-posta adreslerini ele geçirdiklerini de öne sürdü.

HBO'dan yapılan açıklamada, e-posta sistemlerinin tamamına sızılmadığı, polis ve siber güvenlik uzmanlarıyla yakın işbirliği içinde soruşturma sürecinin devam ettiği kaydedildi.