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Yaşam

Game of Thrones'tan yeni rekor

İşte 170 ülkede yayınlanan diziden çarpıcı rakamlar

19 Temmuz 2017 18:58

Ekranlara bir yıl ara veren Game of Thrones'un (Taht Oyunları) dönüşü muhteşem oldu. Merakla beklenen 7. sezonun ilk bölümü, ilk gün 16 milyon kişi tarafından izlenerek rekor kırdı.

İşte 170 ülkede yayınlanan diziden çarpıcı rakamlar:

Dizinin 7. sezonunun ilk bölümü olan "Dragonstone" şu ana kadar en çok izlenen Game of Thrones bölümü oldu.

Paylaşılan istatistiklere göre Dragonstone bölümü, 10.1 milyon kişi tarafından canlı olarak izlenildi.

Canlı olmayan yayınlarda ise 6 milyon izleyici daha bu rakama eklendi.

Yani Game of Thrones 7. sezon ilk bölümü yayınlanmasından sonraki ilk gün içinde 16 milyon izleyici sayısı elde etti.

Bu rakam bir önceki sezonun finalinde 8.89 milyondu.

Dizinin ilk sezonunun ilk bölümü sadece 2.2 milyon seyirciye ulaşmıştı.

 

 

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