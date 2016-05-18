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Game of Thrones'taki Jon Snow - Ygritte aşkı gerçek oldu

"Ülke çok güzeldi, kuzey ışıkları büyülüydü ve ben orada âşık olmuştum"

18 Mayıs 2016 13:24

Game of Thrones dizisinde Jon Snow karakterini oynayan Kit Harington ‘Ygritte’ karakterini oynayan İskoçyalı oyuncu Rose Leslie’ye âşık olduğunu söyledi

Habertürk'te yer alan habere göre; Game of Thrones dizisindeki aşk gerçek oldu. Jon Snow karakterini oynayan Kit Harington (29), İtalyan Vogue Dergisi’ne verdiği söyleşide, dizinin 4’üncü sezonunun sonunda ölen ‘Ygritte’ karakterini oynayan İskoçyalı oyuncu Rose Leslie’ye (29) âşık olduğunu söyledi. Harington, “Dizinin ikinci sezonunun çekimi için İzlanda’da 3 hafta kalmıştık. Her şey çok güzeldi: Ülke çok güzeldi, kuzey ışıkları büyülüydü ve ben orada âşık olmuştum” dedi. İki oyuncu, geçen ay İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Laurence Olivier Ödül Töreni’nde de samimi pozlar vermiş, aşk yaşadıklarına dair dedikodular yayılmıştı.

 

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