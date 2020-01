Game of Thrones'ta kimler, hangi olaylara karıştı?

Game Of Thrones’un yazarı George R. R. Martin, Westeros’u oluştururken, birçok aile, birçok kahraman ve hepsinin tek derdi olan tek bir taht (demir taht) üzerine inşa etti. Bu fantastik hikayede olabildiğince metafizik unsurlar kullanan Martin, Westeros topraklarını en etkin şekilde kullanmaya ve o toprakları aynı oranda kurgulamaya çalışıyor. Bu yüzden Westeros’un her yerinde bir kurgu, her kurguda, dikkat çekici hikayeler ortaya çıkıyor.

Westeros tarihinde bölüm bölüm konular

Youtuberlardan olan Nilüfer Baş, Game Of Thrones’ta Westeros tarihini kapsamlı bir şekilde izleyicilere sunuyor. O tarihi tek bir videoda anlatmayan Nilüfer Baş, her bir aileyi, ayrıntılı bir şekilde ayrı ayrı videolarda işliyor. Aileler içinde en çok Targaryen Hanesini işleyen Nilüfer Baş, Westeros Tarihi 9’uncu bölümde en güncel olan Targaryen karakterlerini anlatıyor. Kaynak olarak kullandığı George R. R. Martin’in kitaplarından hareket eden Baş’ın Westeros Tarihi altındaki videoları şunlar:

Westeros Tarihi 1 - Şafak ve Kahramanlar Çağı | Ormanın Çocukları, Duvar'ın İnşası, Gece Kralı

Westeros Tarihi 2 - Andalların İstilası & Valyria Çağı | 7 İnancı, Ejderhaların Keşfi

Westeros Tarihi 3 - Stark Hanesi | Coğrafya, Efsaneler, Kış Kralları

Westeros Tarihi 4 - Targaryen Hanesi - I | Aegon'un Fethi, Dorne Savaşı, Zalim Maegor (FS 1-103)

Westeros Tarihi 5 - Targaryen Hanesi II | Ejderhaların Dansı (FS 103 - 131)

Westeros Tarihi 6 - Targaryen Hanesi III | 3. Aegon, Dorne'un Fethi, Kutsal Baelor (FS 131-172)

Westeros Tarihi 7 - Targaryen Hanesi IV | Blackfyre İsyanları (FS 172 - 233)

Westeros Tarihi 8 - Targaryen Hanesi V | Dokuzmetelik Kralları'nın Savaşı, Deli Kral (FS 233 - 281)

Westeros Tarihi 9 - Targaryen Hanesi VI | Deli Kral'ın Çocukları: Rhaegar, Viserys, Daenerys

Westeros Tarihi 10 - Baratheon Hanesi | Fırtına Burnu, Fırtına Kralları, Aile Bağları