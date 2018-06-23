Game of Thrones'ta Hodor karakteri ölmemiş olabilir

Game of Thrones dizisinde Hodor karakterini canlandıran Kristian Nairn, altıncı sezonda diziye veda eden karakterin ölmemiş olabileceğini söyledi.

Game of Thrones dizisinde Hodor karakterini canlandıran Kristian Nairn, diziyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Huffington Post’a konuşan 42 yaşındaki İskoç oyuncu, altıncı sezonda diziye veda eden Hodor’un ölmemiş olabileceğini söyledi.

Yeni sezonda projede yer alabileceğini söyleyen Nairn, “Onun öldüğünü gösteren bir sahne yoktu. Yaşayıp yaşamadığını henüz kimse bilmiyor” ifadesini kullandı.