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Kültür-Sanat

Game of Thrones'ta beklenen buluşma

John Snow ile ejderhaların annesi Daenerys Targaryen'in buluştuğu bir sahne çevreden geçen birinin cep telefonunca görüntülendi

25 Ekim 2016 19:30

*Haber dizi hakkında önemli ipuçları içermektedir

HBO'nun dünya genelinde izlenme rekorları kıran dizisi Game of Thrones'un 7. sezonuyla ilgili yeni bilgiler internete sızmaya başladı. Dizinin yeni sezon çekimlerinin gerçekleştirildiği İspanya'da, John Snow ile ejderhaların annesi Daenerys Targaryen'in buluştuğu bir sahne çevreden geçen birinin cep telefonunca görüntülendi. 

 

Görüntülerde, Kuzey'ın kralı John Snow'un surlardan inerek ejderhaların annesinin yanına geldiği görüldü. 6. sezonda dizinin iki ana karakteri Snow ile Daenerys ikilisinin buluşup buluşmayacağı en çok konuşulan konular arasındaydı. Beklenen buluşmanın gerçekleşmiş olmasıyla Snow ile Daenerys'in gücünü birleştirmesi ve Yedi Kralık'a karşı aynı cephede savaşacakları yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde bir 'Reddit' kullanıcısı dizinin 7.sezonuyla ilgili neler olacağını iddia eden bir metin yayımlamıştı. 

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