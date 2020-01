Game of Thrones'da post-rock kadro

George R. R. Martin'in A Song of Ice and Fire (Buz ve Ateşin Şarkısı) romanından, ABD'li HBO kanalı tarafından uyarlanan Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin önümüzdeki Nisan'da yayınlanacak dördüncü sezonunun çekimleri Hırvatistan'da sürerken, kadroya yeni isimler katılıyor.

İzlandalı post-rock gurubu Sigur Rós üyeleri ónsi Birgisson, Georg Hólm ve Orri Páll Dýrason, kısa zamanda kült olan dizinin kadrosuna katılarak, çekimlerin sürdüğü Hırvatistan'a gitti. Grup üyelerinin canlandıracağı karakterler ise henüz açıklanmadı.

Fantastik-kurgu severler için fenomene dönüşmüş olan dizide üyeleri oynayan ilk müzik grubu Sigur Rós değil; daha önce Coldplay ve Snow Patrol gruplarının bazı üyeleri de diziye misafir oyuncu olarak katılmıştı.

Aynı zamanda, Game of Thrones, Sigur Rós'un da ilk oyunculuk deneyimi olmayacak. Grup daha önce The Simpsons'ın son sezonunda rol almıştı.