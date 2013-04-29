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Yaşam

'Game of Thrones'da Fransız devrimi

Liberation gazetesine göre dizideki Stark hanesi eşitlikçi ancak belaya yakın duran Sosyalist Parti'ye benziyor

29 Nisan 2013 11:23

Fransız Liberation gazetesi pazar akşamı saat 21:00'da HBO kanalında yayınlanan Game of Thrones dizisininin Fransız siyasi yaşamından esinlenerek oluşturulduğunu yazdı.

Gazeteye göre pazar akşamı 4 milyon Amerikalı'yı ekran karşısına geçirten ve Westeros krallığındaki iktidar mücadelelerinin anlatıldığı diziyi Fransız siyaset yaşamına benzetti.

Örneğin Stark hanesi. Eşitlikçi ancak belaya yakın duruyor; aynı Sosyalist Parti gibi… Hanenin başındaki Ned Stark, kürküyle dolaşan “Cumhurbaşkanı” adeta.

Bir başka hane, Lannister’lar. Onlar kralı kral yapan, onlarla evlenen, öldüren veya deviren bir aile… Ancak asıl öne çıktıkları konu, krallığı finanse ediyor olmaları. Lannister ailesinin başındaki Tywin Lannister, Bernard Arnault’ya benziyor ve “altın yumurtlayan tavuk” diye anılıyor.

Bir de Baratheon ailesi var. İktidar açgözlülüğü, ihanet, atalarına düşman olma, hepsi var… Onlar da aynı UMP…

trtturkhaberdar.com'da yer alan habere göre 4 milyon internet kullanıcısıyla dizinin en çok indirildiği ülke de Fransa.

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