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Kültür-Sanat

'Game of Thrones'çular, HBO'yu çökertti!

İzleyiciler 7. sezonu ancak bölümün ikinci yarısından sonra izlemeye başlayabildi

18 Temmuz 2017 16:15

ABD’de pazar akşamı ekrana gelen Game of Thrones dizisinin hayranları dizinin 7. sezon 1. bölümü internetten izlemek için HBO’nun stream servisine ve internet sitesine akın ettiler. Ancak site bu yoğun ilgiyi kaldıramadı ve Game of Thrones yeni bölümünü izlemek isteyenler hata mesajı ile karşılaştı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Game of Thrones’u bekleyen izleyiciler 7. sezonu ancak bölümün ikinci yarısından sonra izlemeye başlayabildi. Yayın sıkıntısı Twitter’da da gündem oldu.

Bazı kullanıcılar bölümü izleyemediklerini göstermek için televizyonlarının ekran görüntüsünü yayımladılar.

Öte yandan dizinin yeni bölümünde izleyiciler Ed Sheeran sürprizi yaşadı. Başrol oyuncularından Kit Harington’un yakın arkadaşı olan şarkıcı yeni bölümde bir asker rolüyle izleyicinin karşısına çıktı.

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