Game of Thrones'a hangi karakter geri dönmeyecek?

Dikkat! Bu yazı Game Of Thrones’un altıncı sezonu hakkında spoiler içermektedir*

Game of Thrones'un yazarı George R.R Martin, Kızıl Düğün'de öldürülen Lady Catelyn Stark'ın diziye dönmeyeceğini açıkladı.

Game Of Thrones oldukça ilginç bir sezonla ekranlarda fırtına etkisi yaratmaya devam ediyor. Beş sezon boyunca en ana karakterlerin bile acımadan katlediği dizi, altıncı sezonunda döndürebildiğini geri döndürüyor. Hal böyle olunca A Song of Ice and Fire’ın en önemli ölümden dönüş hikayelerinden biri olan Lady Stoneheart’a gözler çevrilmiş durumda.

Kızıl Düğün’de öldürülen Lady Catelyn Stark, kitaba göre intikam peşindeki Lady Stoneheart olarak yeniden hikayeye dahil oluyordu. Bu durumun dizide de gerçekleşip gerçekleşmeceği hakkında konuşan George R.R. Martin, kısa ve net bir cevap verdi: ‘Hayır!’