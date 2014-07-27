Game of Thrones'a 9 yeni karakter

ABD’de düzenlenen Comic Con fuarına katılan Game of Thrones kitap serinin yazarı George RR Martin ve dizi ekibi, dizinin 5. sezonu hakkında ipuçları verdi.

Karayip Korsanları filmiyle tanınan Jonathan Pryce, diziye yeni katılan oyuncular arasında en dikkat çeken isim oldu. Pryce’ın yanı sıra Keisha Castle Hughes, Alexander Siddig ve Toby Sebastian diziye yeni katılan isimlerden oldu.

5. sezonuyla 2015 yılında seyirciyle buluşacak diziye yeni katılan karakterlerin çoğu Dorne Krallığı’na mensup olacak ve akrabaları Oberyn Martell’in intikamını almak için çaba sarf edecek.