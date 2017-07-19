Game Of Thrones yönetmeni, Ed Sheeran’ı savundu

Dizinin kadrosuna dahil olduğu duyurulduktan sonra Game of Thrones’un 7. sezon 1. bölümünde ilk kez kısa bir rolle boy gösteren şarkıcı Ed Sheeran’a yönelik pek çok olumsuz eleştiri yapıldı.

Birgün'ün haberine göre, eleştiriler "Sheeran çok ünlü bir şarkıcı, dolayısıyla bölümde yer aldığında izleyenin dikkatini dağıttı. Özellikle 6 sezondur böyle popüler isimleri barındırmayan dizi için bu bir hata oldu. Ormanın içinde Arya Stark’ın dünya çapında ünlü şarkıcıyla yan yana oturması izleyenleri dizinin dünyasından uzaklaştırdı" ana ekseninde birleşti.

Dizinin birinci bölüm yönetmeni Jeremy Podeswa ise 26 yaşındaki İngiliz şarkıcı için yapılan olumsuz yorumların aksine Sheeran’ı savundu. Newsweek’e açıklama yapan Podeswa, “Bence Ed harika bir iş çıkardı, o harika bir oyuncu ve harika bir şarkıcı” dedi.

Podeswa aksini savunarak şunları söyledi:

“Ed role uygundu, çünkü bu karakterin şarkı söylemesi gerekiyordu. Eğer insanlar Ed’i tanımasaydı bu konu hakkında bu kadar uzun düşünmezlerdi. Sorun gerçek dünyadaki Ed Sheeran’ın kimliğiydi. Dizinin dünyasında harika bir iş yaptı ve bu dünyaya ait olarak göründü.”

Podeswa ayrıca, “İnsanlar çok fazla sorguladı ve onun süper star kimliğini diziye çok fazla dahil etti. Hiçbirimiz böyle bir tepki beklemiyorduk. Ed, dizinin yapımcıları ve oyuncuların bir kısmınca çok yakından tanınıyor ve dizinin çok büyük bir hayranı olduğunu biliyorum” dedi.

Podeswa, Sheeran’ın çok popüler olduğu için dizide olmaması gerektiği eleştirilerine de şaşırdığını söyleyerek, dizinin diğer oyuncularının da çok popüler olduğunu hatırlattı.Yönetmen, Sheeran’ın bu negatif yorumlardan çok fazla etkilenmediğini umduğunu söyledi. Podeswa, “Bu işe çok güzel niyetlerle başladı ve harika bir iş çıkardı. Çok güzel oynadı ve çok güzel şarkı söyledi. Bence önemli olan da bu” diye konuştu.