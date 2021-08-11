Game of Thrones'un yazarı George R.R. Martin, bir çizgi roman serisi üzerinde çalıştığını açıkladı

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Hayranlarının 'Buz ve Ateşin Şarkısı' serisinin son kitabını bitirmesini beklediği George R.R. Martin, Game of Thrones'un Westeros'unu yaratmadan önce "aklında olan" yeni bir çizgi roman üzerinde çalıştığını ifade etti.

Ünlü yazar, serinin son kitabını yazarken aynı zamanda 'Voyaging' isimli çizgi roman serisinin de hikayesi üzerinde çalıştığını bildirdi.

Martin, "Bin Dünyalar hikayeleri yüz yıllara, ışık yıllarına yayılıyor. Hikayelerin kendi kahramanları, kötü karakterleri, efsaneleri ve renkli karakterleri var" dedi.

Martin, "Hep daha fazla Tuf hikayesi yazmak istemişimdir" dedi.