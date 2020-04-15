Game of Thrones'un Tormund'u Koronavirüs'ü yendi

1 ay önce yaptığı paylaşımda eşiyle birlikte Koronavirüs'e yakalandığını duyuran Game of Thrones dizisinde 'Tormund' karakterini canlandıran Kristofer Hivju'dan sevindirici haber geldi. Hivju, Koronavirüs'ü yendiğini ve sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

16 Mart'ta Instagram hesabında yaptığı paylaşımda Koronavirüs testinin sonucunun pozitif geldiğini duyuran Hivju, eşiyle birlikte Koronavirüsü yendiklerini açıkladı.

Norveçli aktör, paylaşımının altına "Haftalar süren karantinadan sonra iyiyiz ve güvendeyiz. Covid-19 semptomlarını hafif geçirdiğimiz için şanslıydık" notunu düştü.

Herkese desteği için teşekkür eden Hivju, "Ellerinizi yıkayın, fiziki mesafeye de dikkat edin" çağrısında bulundu.