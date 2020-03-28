Game of Thrones'un 'Summer'ı kansere yenik düştü

Henüz küçük bir yavruyken Game of Thrones dizisinde rol almaya başlayan 'Odin the Northern Inuit' adlı köpek, kansere yenik düştü. Sahiplerinin Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla öğrenilen haber, hayvanseverleri büyük üzüntüye uğrattı.

HBO'nun en çok izlenen dizilerinden biri olan Game of Thrones dizisinde Bran Stark karakterinin Summer adlı köpeğini oynayan 'Odin the Northern Inuit', birkaç aydır mücadele ettiği ağız kanserine yenik düştü ve hayata veda etti. Sahipleri, Odin'in son günlerini sahilde yürüyüşler yaparak ve sevdiği yemekleri yiyerek geçirdiğini söyledi. 10 yaşında olan Odin'in durumunun bu hafta iyice kötüleştiğini de belirttiler.

Webtekno'nun haberine göre Odin'in sahipleri, yaptığı Instagram paylaşımında köpeği henüz 7 haftalık bir yavruyken sahiplendiklerini ve o zamandan beri ailenin çok önemli bir parçası olarak gördüklerini belirttiler. Onun başarılarının, bu Instagram paylaşımına sığmayacak kadar çok olduğunu da yazan sahipleri, Odin'in tedavisi için bağışta bulunan ve onlara çok yardımcı olan hayır kurumlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Ayrıca bu paylaşım, Odin'in ölümünü de doğrulamış oldu.

Bu haber, Game of Thrones hayranlarını da derinden etkiledi. Dizinin ilk sezonunda Ned Stark (Sean Bean) karakteri, çocuklarının her birinin bir kurt yavrusu evlatlık edinmesini sağlamıştı. Bu kurtlardan Bran Stark'a ait olansa ölümünü öğrendiğimiz Odin'di. Henüz yavruyken bu dizide görünen kurtların özelliklerinden yola çıkılarak, ilerleyen sezonlarda daha farklı hayvanlar bu yavruların büyümüş hali olarak dizide boy gösterdi.