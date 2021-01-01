Game of Thrones'un Jeor Mormont'u Cosmo: Herkesin sevişme sahnesi vardı, ben kısa çöpü çektim

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The Game of Thrones dizisinde Jeor Mormont karakterini oynayan James Cosmo, şakayla karışık bir şekilde dizide kendisinin hiç seks sahnesi olmamasından şikayet etti.

The Guardian' konuşan Cosmo, "Dizide herkesin her yerde seviştiğini görüyordunuz. Ben kısa çöpü çektim" dedi.

Cosmo, "Yaklaşık 56 yıllık kariyerimde sadece bir öpüşme sahnem oldu. Hiç sevişme sahnem olmadı" diye konuştu.

Cosmo, dizinin ilk üç sezonunda yalnızlık yemini etmiş Night's Watch'ın Lord Kumandanı Mormont'u canlandırıyordu.