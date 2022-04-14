Game of Thrones'ta rol alan Gatt, çocuklara cinsel içerikli mesaj gönderdiği suçlamasıyla gözaltına alındı

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Los Angeles Polisi, Game of Thrones dizisinde de rol alan oyuncu Joseph Gatt'ın bir çocukla 'cinsel içerikli mesajlaşmalarda bulunduğu' suçlamasıyla gözaltına alındığını belirtti.

Polis, yaptığı basın açıklamasında 6 Nisan'da 50 yaşındaki Gatt'ın evinin arandığını ve daha sonra oyuncunun gözaltına alındığını bildirdi.

Polise, Gatt'ın başka bir eyaletteki bir çocuğa cinsel içerikli mesajlar gönderdiği konusunda ihbarda bulunulmasının ardından harekete geçildi.

Gatt'ın birkaç saat sonra 5 bin dolar kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.

Gatt, suçlamaları reddederek iddiaların gerçek olmadığını savundu.