“Game of Thrones seks hayatını öldürüyor”

The Lancet dergisinde yayınlanan bir araştırma, İngilizlerin seks yapma sıklığında hızlı bir düşüş yaşandığını ortaya koydu. Bu düşüşü Game of Thrones (Taht Oyunları) gibi televizyon programları ve teknoloji bağımlılığına bağlayan araştırmacılar, 2040'a gelindiğinde sıradan bir insanın cinsel hayatının tamamen bitmiş olabileceğini belirtti.

Sputnik’in haberine göre, İngiliz Cinsel Tutum ve Yaşam Tarzları Ulusal Anketi (NATSAL) cinsel yaşama dair şimdiye kadarki en kapsamlı bilimsel çalışmayı gerçekleştirdi.

1990-2012 yılları arasında 45 binden fazla kişiyle gerçekleştirilen çalışmada, katılımcılara cinsel davranışları, tecrübe ve yaklaşımları hakkında sorular soruldu. Araştırma sonucunda, İngiliz çiftlerin giderek daha az seks yaptığı ortaya çıktı.



“İnsanların cinsel hayatı 2040’ta tamamen bitebilir”



Sex by Numbers’ın aktardığına göre, bu durumun nedeni insanların dijital dünyayla olan bağlantısının arttıkça yatak odalarıyla olan bağlantısının azalması olduğu ve 2040 yılına kadar sıradan bir insanın cinsel yaşantısının tamamen bitebileceği öngörüsünde bulundu.

İstatistikçi ve ‘Sex by Numbers’ kitabının yazarı profesör David Speilgelhalter İngiltere’de düzenlenen Hay sanat ve edebiyat festivalinde şu ifadeleri kullandı: “İnsanlar artık daha az seks yapıyor. 1990 yılında 16 ile 64 yaş arası çiftlerin bir ayda ortalama beş kez seks yapıyordu, bu rakam 2000 yılında dörde, 2010 yılında ise üçe düştü” dedi.

Bu düşüşün Game of Thrones gibi dizilere yönelik bağın artmasından kaynaklandığını belirten Speigelhalter “Bunun nedeni yoğun bağlantısallık. Birkaç yıl önce elektrikler kesildiğinde ya da başka bir iş olmadığı dönemde olanlara kıyasla, telefonları sürekli kontrol ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Facebook ve Twitter seks hayatı için zararlı”



Öte yandan All Sweetness&Life sitesinde cinsellikle ilgili köşe yazıları yazan Katy Horwood Sputnik’e yaptığı açıklamada, günümüzde cinsel ilişki sıklığını azalmasının sosyal medya gibi tek başına vakit geçirmeyi sağlayan unsurlardan kaynaklandığını belirtti.

Horwood “Ben dizilerin ve televizyonun seks hayatındaki etkisi konusunda o kadar da endişeli değilim. Bunlar birleştirici faaliyetler olabilir. Beni endişelendiren sosyal medya ve internet. Artık yatağa telefonla girmek bir klasik oldu. Twitter’a girerken seks yapmazsınız değil mi? Bana göre Facebook ve Twitter seks hayatı, hatta arkadaşlık için bile çok zararlı” ifadelerini kullandı.