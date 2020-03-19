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Game of Thrones oyuncusunun Koronavirüs testi pozitif çıktı

19 Mart 2020 10:28

Game of Thrones dizisinde Ellaria Sand karakterini canlandıran Indira Varma Koronavirüs'e (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.

Şimdilerde Emilia Clarke ile The Seagull adlı bir tiyatro oyunu için çalışmalara başlayan Varma, tüm gösterilerin iptal olduğunu söyledi.

İngiliz oyuncu dün Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla virüsün kendisinde olduğunu, “Bu virüsle yatakta yatıyorum ve hiç hoş değil. Güvende ve sağlıkla kalın. İnsanlara karşı iyi olun” sözleriyle açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Game of Thrones dizisinin Tormund’u Kristofer Hivju da Koronavirüs'e yakalandığını açıklamıştı.

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