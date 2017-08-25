Game of Thrones karakterlerinin isimlerini sokaklara veren kent, Lannister ismini kaldırdı

Sokaklara Game of Thrones karakterlerinden Snow, Stannis ve Greyjoy gibi karakter isimleri veren ilçe, Lannister ismini, sokakta yaşayanlardan gelen şikayetler üzerine kaldırdı.

Avustralya'da Game of Thrones karakterlerinin isimlerini sokaklara veren Geelong kentinin Charlemont Rise ilçesi, bir sokağa verdiği Lannister ismini kaldırdı.

Sokaklara dizide yer alan Snow, Stannis ve Greyjoy gibi isimler de veren ilçe, Lannister ismini, sokakta yaşayanlardan gelen şikayetler üzerine kaldırdığını açıkladı.

Popüler TV dizisinde Cersei Lannister ve erkek kardeşi Jaime Lannister ensest bir ilişki yaşıyor.

Lannister Sokağı'nda yaşayanlar böyle bir çiftin adını taşıyan bir sokakta yaşamak istemedikleri şikayetinde bulununca, sokağın adı Precinct olarak değiştirildi.

Bölgedeki yeni yerleşimlerin proje yöneticisi olan Gary Smith, sokağın sakinlerinin ensest referansından rahatsız olduğunu, Lannister'ı farklı bir şekilde yazmayı teklif etse de kabul görmediğini söyledi.

Geelong kentinin yöneticisi Laurinda Gardner da sokak isimlerinin toplum değerlerinin korunmasına zarar vermemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Proje yöneticisi Gary Smith, yeni inşa edilen bölgeye sokak isimleri vermesi gerektiğinde yaratıcı olmaya çalıştığını, çok sayıda sokağa isim vermenin kolay olmadığını aktardı.