T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Game of Thrones karakterlerinin isimlerini sokaklara veren kent, Lannister ismini kaldırdı

Avustralya'da Game of Thrones karakterlerinin isimlerini sokaklara veren Geelong kentinin Charlemont Rise ilçesi, bir sokağa verdiği Lannister ismini, sokağın sakinlerinden gelen "ensest referansı" şikayeti nedeniyle kaldırdı.

29 Nisan 2018 20:30

Avustralya'da Game of Thrones karakterlerinin isimlerini sokaklara veren Geelong kentinin Charlemont Rise ilçesi, bir sokağa verdiği Lannister ismini kaldırdı.

Sokaklara dizide yer alan Snow, Stannis ve Greyjoy gibi isimler de veren ilçe, Lannister ismini, sokakta yaşayanlardan gelen şikayetler üzerine kaldırdığını açıkladı.

Popüler TV dizisinde Cersei Lannister ve erkek kardeşi Jaime Lannister ensest bir ilişki yaşıyor.

Lannister Sokağı'nda yaşayanlar böyle bir çiftin adını taşıyan bir sokakta yaşamak istemedikleri şikayetinde bulununca, sokağın adı Precinct olarak değiştirildi.

Bölgedeki yeni yerleşimlerin proje yöneticisi olan Gary Smith, sokağın sakinlerinin ensest referansından rahatsız olduğunu, Lannister'ı farklı bir şekilde yazmayı teklif etse de kabul görmediğini söyledi.

Geelong kentinin yöneticisi Laurinda Gardner da sokak isimlerinin toplum değerlerinin korunmasına zarar vermemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Proje yöneticisi Gary Smith, yeni inşa edilen bölgeye sokak isimleri vermesi gerektiğinde yaratıcı olmaya çalıştığını, çok sayıda sokağa isim vermenin kolay olmadığını aktardı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Avustralya GameThronesGeelongCharlemont RiseLannisterGameSnow StannisGreyjoyTVCersei LannisterJaime LannisterSokağıPrecinctBölgedekiGary SmithLaurinda Gardner

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24