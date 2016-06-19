'Game of Thrones' karakterleri kitaplarda nasıl görünüyor?

Game of Thrones hayranları, dizideki karakterlerin kitapta nasıl göründüğünü çizdi.

Filmloverss'tan Berat Devecioğlu'nun haberine göre; Altıncı sezonu ile birlikte artık roman serisine olan bağlılığına son veren dizi, henüz kitaplarda karşımıza çıkmayan hikayelere yer vermeye başladı. Dizinin yaratıcılarının dizinin geçmişinde verdiği kararlar da bir o kadar radikal oldu. Kitaplarda çok önemli rolü bulunan karakterlerin dizide bir kere bile adının geçmemiş olmasından tutun artık arapsaçına dönmüş Lady Stoneheart mevzusuna değinilmemesine kadar dizinin daha pek çok noktada kitaplardan tamamen ayrılmış durumda olduğunu biliyoruz.

Movie Pilot sitesinin hayran çizimlerini bir araya getirdiği içeriği, karakterlerin görünümü açısından kitaplara ne kadar sadık kalındığını anlarken, oyunucu seçimlerinin doğruluğunun farkına varmamızı sağlıyor.

Hayranların çizimleri şöyle:

Filmloverss'ta yer alan haberin tamamını okumak için tıklayın