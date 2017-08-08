'Game of Thrones' hırsızları HBO'dan fidye istedi!

Hackerlar geçtiğimiz günlerde HBO’nun verilerine sızarak 'Game of Thrones'un yeni bölümlerini internette yayınladı. Hackerlar bu sefer HBO'yu tehdit ederek fidye istedi. Hackerlar, HBO'nun fidyeyi vermemesi dahilinde gelecek programları da sızdıracak.

MedyaTava’nın haberine göre, Mr. Smith lakaplı hackerlar, Bitcoin para biriminde milyonlarca dolar fidye isterken, Game of Thrones’un gelecek haftaki bölümü de sızan veriler arasında yer aldı.

İngiliz haber sitesi Dailymail.com verilere ulaşsa da gelecek bölümlerin senaryolarını ve çalınan verileri okuyucularıyla paylaşmadı. Hackerlar yayınladıkları video mesajında, “Biz başarılı bir biçimde bizim için en zor hedef olan HBO’nun ağına girdik. 6 ay boyunca sızmak için uğraştık” ifadesini kullandı. Daha önce bir kez daha verileri sızdıran hackerlar, “HBO bize fidye vermezse HBO’nun sadece Game of Thrones dizisini değil, gelecekteki bütün dizi ve filmleriyle birlikte gizli yazışmalarını dünyayla paylaşacağız” açıklamasını yaptı.

Mr. Smith lakaplı hacker ya da hackerlar, sızıntının durdurulması için en az 6 milyon dolar istedi.