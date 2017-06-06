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Yaşam

Game of Thrones finali erteleniyor mu?

Game of Thrones'un 2018 yılında final yapacağı konuşuluyordu ancak kanalın sahibinden sürpriz bir açıklama geldi

06 Haziran 2017 21:54

Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin 7. sezonu için geri sayım başladı. 16 Temmuz'da başlayacak Game of Thrones’un 2018’de 8. sezonuyla final yapacağı konuşuluyordu ancak dizinin yayınlandığı HBO kanalının sahibi Game of Thrones’un final sezonu hakkında şaşırtıcı bir açıklama yaptı.

HBO kanalının yöneticisi Casey Bloys, Entertainment Weekly dergisine yaptığı açıklamada Game of Thrones dizisinin finalinin 2018 yerine 2019 yılına sarkabileceğini söyledi. Bloys röportajda David Benioff ve D.B. Weiss'in henüz senaryo yazımı aşamasına gelmediğini ve net bir karar vermediğini bu nedenle HBO’nun bütün bölümler tamamlanmadan sezonu yayınlamayacağını açıkladı.

Bir yandan spin-off’larla (yan ürün) ilgili de konuşan Bloys, Game Of Thrones’un yaratıcılarının yeni dizilere dahil olmayacağını duyurdu ve ekledi:

“Bu yapımların amacı George R.R. Martin’in dünyasını yaratmak.”

HBO, Game of Thrones’un geçmiş evrenine ışık tutmak ve dizideki karakterlerin kendilerine özgü hikayelerini anlatmak üzere 4 farklı spin-off dizisinin izleyiciyle buluşacağını açıklamıştı,

 

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