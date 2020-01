Game of Thrones Emmy'ye 24 dalga aday oldu

TV Oscarları olarak anılan Emmy Ödülleri'nde adaylar belli oldu. Ödüllere bu yıl 'En iyi Drama' dahil 24 dalda aday olan Game of Thrones (Taht Oyunları) damga vuracağa benziyor.

TV Oscar'ları olarak nitelendirilen Emmy Ödülleri için adaylar belli oldu. İzlenme rekorlarını alt üst eden Game of Thrones dizisi, toplam 24 dalda aday gösterildi. Ödüllerin diğer güçlü yapımları ise 'House of Cards' ve final sezonuyla 'Mad Men' oldu.

İşte Emmy adayları:

Komedi

“Louie”, “Modern Family”, “Parks & Recreation”, “Silicon Valley”, “Transparent”, “Unbreakable Kimmy Schmidt”, “Veep”

Drama

“Better Call Saul”, “Downton Abbey”, “Game of Thrones”, “Homeland”, “House of Cards”, “Mad Men”, “Orange Is The New Black”

Mini Dizi&Tv

“Agatha Christie’s Poirot: Poirot’s Last Case”, “Bessie”, “Grace of Monaco”, “Hello Ladies: The Movie”, “Killing Jesus” “Nightingale”

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)

Anthony Anderson, Louis C.K., Don Cheadle, Will Forte, Matt LeBlanc, William H. Macy, Jeffrey Tambor

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)

Edie Falco, Lisa Kudrow, Julia Louis Dreyfuss, Amy Poehler, Amy Schumer, Lily Tomlin

En İyi Erkek Oyuncu (Drama)

Kyle Chandler, Jeff Daniels, Jon Hamm, Bob Odenkirk, Liev Schreiber, Kevin Spacey

En İyi Kadın Oyuncu (Drama)

Claire Danes, Viola Davis, Taraji P. Henson, Tatania Maslany, Elisabeth Moss, Robin Wright

Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama)

Jonathan Banks “Better Call Saul”, Ben Mendelsohn “Bloodline”, Jim Carter “Downton Abbey”, Peter Dinklage “Game of Thrones”, Alan Cumming “The Good Wife”, Michael Kelly “House of Cards”

Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama)

Joanne Froggatt “Downton Abbey”, Lena Headey “Game of Thrones”, Emilia Clarke “Game of Thrones”, Christine Baranski “The Good Wife”, Christina Hendricks “Mad Men”, Uzo Aduba “Orange is the New Black”

Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi)

Andre Braugher “Brooklyn Nine-Nine”, Adam Driver “Girls”, Keegan-Michael Key “Key and Peele”, Ty Burrell “Modern Family”, Tituss Burgess “Unbreakable Kimmy Schmidt”, Tony Hale “Veep”

Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi)

Mayim Bialik “The Big Bang Theory”, Niecy Nash “Getting On”, Julie Bowen “Modern Family”, Allison Janney “Mom”, Kate McKinnon “Saturday Night Live”, Gaby Hoffmann “Transparent”, Jane Krakowski “Unbreakable Kimmy Schmidt”, Anna Chlumsky “Veep”

En İyi Konuk Oyuncu (Drama)

Alan Alda “The Blacklist”, Michael J. Fox “The Good Wife”, F. Murray Abraham “Homeland”, Reg E. Cathey “House of Cards”, Beau Bridges “Masters of Sex”, Pablo Schreiber “Orange Is the New Black”