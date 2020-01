Game Of Thrones, Emmy Ödülleri'nde rekor kırdı

68. Emmy Ödülleri, Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda yapılan törenle sahiplerini buldu "Game of Thrones" dizisi toplam 12 dalda ödül aldı.

"Game of Thrones"un rekoru

Böylece "Game of Thrones" dizisinin şimdiye kadar aldığı ödül sayısı geçen yıllarla birlikte 38'e çıktı. "Game of Thrones", 70 yıldır dağıtılan Emmy Ödülleri'nde bir rekor kırmış oldu. Jimmy Kimmel'ın sunduğu gecede "Game of Thrones" En İyi Drama, En İyi Senaryo ve En İyi Reji dallarında ödüle layık görüldü. HBO yapımı ayrıca 9 teknik dalda daha ödül kazandı.

"Veep" yine gecenin yıldızlarından

Bir başka HBO yapımı olan "Veep", Komedi dalının En İyi Filmi oldu. Dizi oyuncularından Julia Louis-Dreyfus da bu dalda En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Louis-Dreyfus, dizide ABD başkanlığı için yarışan Selina Meyer'ı canlandırıyor.

"The People v. O. J. Simpson" dizisinin başarısı

O.J. Simpson cinayet davasını konu alan "The People v. O. J. Simpson" en iyi mini dizi ödülüne layık görüldü. FX yapımı dizinin oyuncularından Sarah Paulson ve Courtney B. Vance, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

Maslany ve Malik ilk ödüllerini kazandı

Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülü BBC America yapımı "Orphan Black" dizisinin oyuncularından Tatiana Maslany'nin oldu. USA Network yapımı "Mr. Robot"un başrolünde oynayan Rami Malik'e ise En İyi Erkek Oyuncu ödülü verildi. Her iki aktör de böylece ilk Emmy ödüllerini kazanmış oldu.