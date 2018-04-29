T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Game of Thrones dizisinin 'Jon Snow'u evleniyor

Game of Thrones dizisinin yıldızları, 'Jon Snow' karakteriyle tanınan Kit Harington ve 'Ygritte' kararkteriyle tanınan Rose Leslie nişanlandı.

29 Nisan 2018 20:30

Game of Thrones dizisinin yıldızları, 'Jon Snow' karakteriyle tanınan Kit Harington ve 'Ygritte' kararkteriyle tanınan Rose Leslie nişanlandı.

Nişan duyurusu, İngiliz Times gazetesinde yayımlandı.

Çiftin aşkları, 2012 yılında dizinin çekimleri sırasında iki sevgiliyi canlandırırken başlamıştı.

Harington geçen yıl Vogue İtalya dergisine yaptığı açıklamada, dizideki en güzel anılarının 2012 yılında ikinci sezonu çekerken İzlanda'da geçirdiği üç haftalık zaman dilimi sırasında oluştuğunu açıkladı.

Harington "Çünkü ülke güzel, çünkü Kuzey Işıkları büyüleyici ve çünkü orada aşık oldum" demişti.

"Eğer birine ilgi duyuyorsanız ve dizide de bu duygusal çekimi oynuyorsanız, aşık olmak çok kolaylaşıyor."

Leslie şu an ABD televizyon dizisi The Good Fight'ta rol alıyor.

Harington ise Game of Thrones'un çekimlerine başlamadan önce BBC'de yayınlanacak Gunpowder dizisinde ekrana gelecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GameThronesSnowKit HaringtonRose LeslieTimesHaringtonVogueKuzey IşıklarıABDThe Good FightBBCGunpowder

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24