Game of Thrones 8. sezon tarihi belli oldu

Game of Thrones hayranlarının merakla beklediği haber geldi. 28 Ağustos 2017'de 7. sezonunun finalini yapan dizinin 8. sezon başlangıç tarihini "Arya Stark" karakterini canlandıran Maisie Williams verdi.

Williams tarafından yapılan açıklamaya göre dizinin 8.sezonu Nisan 2019’da yayına girecek.

Maisie "Aralık'ta prodüksiyonu bitirip yeni sezonun ilk bölümünü 2019 Nisan’ında yayınlamayı düşünüyoruz. İlk bölüm, Nisan 2019’da yayınlanacak. 8. sezonun her anlamıyla hazırlanması 4 ayı bulacak. Özellikle montaj işlemi, oldukça meşakkatli. Acele etmenizi istemeyiz. Bu son sezonun yeteneklerimizi ve yapabileceklerimizi gösterdiğimiz bir sezon olmasını istiyoruz” açıklamasını yaptı.