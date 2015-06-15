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Kültür-Sanat

Game Of Thrones 5. sezon finaliyle seyirciyle buluşuyor

Game Of Thrones 5. sezon final bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor

15 Haziran 2015 16:11

Dünya çapında izlenme rekorları kıran Game Of Thrones 5. sezon final bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 

Game of Thrones 5. sezon final fragmanı izleyicileriyle buluştu. Adından sıkça söz ettiren Game of Thrones 5. sezon Mother's Mercy isimli 10. bölümüyle ekranlara gelecek. Dünyanın her yerinde rekor kırmayı başaran dizi 10. bölümüyle ekranlara 1 sene kadar ara verecek. Toplamda 10 bölümden oluşan Game of Thrones 5. sezon son bölümünde bu akşam ekranlarda.

Game Of Thrones 5. sezon final bölümünün fragmanı şöyle:

 

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