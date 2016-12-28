Game of Thrones, 2016'nın korsan versiyonu en çok indirilen dizisi

Yayın haklarına ABD TV kanalı HBO'nun sahip olduğu 'Game of Thrones' dizisi, son 4 yıldır olduğu gibi bu yıl da 'korsan versiyonu en çok indirilen dizi' oldu.

Torrentfreak internet sitesinin, BitTorrent verilerine dayandırdığı bilgiye göre, sezonun son bölümü de "senenin en çok indirilen bölümü" oldu.

Dizinin 'The Winds of Winter' isimli son bölümünü 350 bin kişinin paylaştığı açıklandı.

En çok indirilen dizi sıralamasında ikincilikte 'The Walking Dead', üçüncülükte ise 'Westworld' yer aldı.

Yüksek kalite indirmeler konusunda da dikkate değer bir değişim yaşandığı açıklandı.

Torrentfreak, 480p kalitede yapılan indirmelerin yerini 720p ve 1080p indirmelerin almaya başladığını duyurdu.

Bu arada 'Game of Thrones' dizisinin 7. sezonunun, alışılageldiği gibi Nisan ya da Mayıs ayında vizyona girmeyeceği açıklandı.

Serinin yapımcıları, 'kış' sezonunun çekimlerinin, sezonun atmosferini yansıtıcak şekilde yapıldığı, bu nedenle çekim takviminin değiştiğini duyurdu.

'Game of Thrones', yalnızca iki sezon daha hayranlarıyla buluşacak.

Bu sezonların bölüm sayılarının da önceki sezonların aksine 10'dan az olacağı belirtiliyor.

1. Game of Thrones

2. The Walking Dead

3. Westworld

4. The Flash

5. Arrow

6. The Big Bang Theory

7. Vikings

8. Lucifer

9. Suits

10. The Grand Tour