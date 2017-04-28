Game of Thones oyuncularının bölüm başı alacakları ücret dudak uçuklattı

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisi bir rekor daha kırmaya hazırlanıyor. Dizinin 5 başrol oyuncusunun yeni sezonda bölüm başına tam 2,5 milyon dolara kazanacağı iddia edildi.

Independent'ın haberine göre dizi böylelikle Friends ve The Big Bang Theory'i geçerek yeni bir rekorun sahibi olacak. Dizide bölüm başına ayrılan 6 milyon dolarlık bütçenin de bu sezon 10 milyon dolara çıkarılması planlanıyor. 170'den fazla ülkeye pazarlanan dizinin yeni sezonu 16 Temmuz 2017'de yayınlanacak.

Game of Thrones'un yeni sezon fragmanı