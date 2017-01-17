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BBC Türkçe

Gambiya’nın müstakbel başkanının oğlunu köpek öldürdü

Adama Barrow, eski Başkan Yahya Jammeh'in görevi bırakmaması nedeniyle ülkeyi bir süreliğine terk etmişti

17 Ocak 2017 12:18

Aralık ayındaki başkanlık seçiminden beri siyasi kriz yaşayan Gambiya'da seçimi kazanan Adama Barrow'un oğlu, Pazar günü bir köpek saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Sekiz yaşındaki Habibu Barrow, başkent Banjul yakınlarındaki Manjai'de hastaneye kaldırılmaya çalışılırken hayatını kaybetti.

Ülkeyi 22 yıldır yöneten Yahya Jammeh'in seçimi kaybetmesine rağmen başkanlığı bırakmaması nedeniyle başlayan siyasi kriz nedeniyle ülkeden ayrılmak zorunda kalan Adama Barrow, ülkesine dönemediği için oğlunun cenazesine katılamadı.

Bölgedeki ülkelerin birliği olan ECOWAS (Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu) Barrow'un, göreve başlaması gereken tarih olan Perşembe'ye kadar Senegal'de kalmasını talep etmişti.

ECOWAS, Yahya Jammeh'in görevi bırakmaması halinde askeri müdahaleye hazırlanacaklarını belirtmiş, Afrika Birliği de Jammeh'in Perşembe'den itibaren Gambiya başkanı olarak tanınmayacağını duyurmuştu.

Ülkede bir çatışma yaşanması ihtimali nedeniyle binlerce kişi Gambiya'yı terk etmeye başladı.

Gambiya gazetesi The Point'e göre Adama Barrow, iki eşi ve beş çocuğu olan dindar bir Müslüman.

Yahya Jammeh ise birkaç yıl önce ülkeyi İslam Cumhuriyeti ilan etmişti.

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