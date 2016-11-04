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BBC Türkçe

Gambiyalı milli kadın kaleci mülteci teknesinde boğuldu

Gambiya kadın milli futbol takımının 19 yaşındaki kalecisi Fatim Jawara'nın geçen ay Akdeniz'de batan bir mülteci teknesinde boğulduğu bildirildi.

04 Kasım 2016 17:38

Gambiya kadın milli futbol takımının 19 yaşındaki kalecisi Fatim Jawara'nın geçen ay Akdeniz'de batan bir mülteci teknesinde boğulduğu bildirildi.

Gambiya Futbol Federasyonu Başkanı Lamin Kaba Bajo, Jawara'nın Libya'dan İtalya'ya giden bir teknede olduğunu açıkladı.

İtalya'ya gelen kağıtsız göçmenlerin çoğunu Gambiyalılar oluşturuyor.

Fatim Jawara, milli takıma geçen yıl gelmişti.

Jawara, kulübü Red Scorpion'dan para almıyordu.

Uluslararası Göç Örgütü'ne göre bu yıl Akdeniz'de yaşanan tekne facialarında savaş ve yokluktan kaçan 4200'den fazla kişi öldü.

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