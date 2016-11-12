Gambiyalı güreşçi Akdeniz'de can verdi

Gambiya'nın tanınmış güreşçilerinden Ali Mbengu, Avrupa'ya göç ederken Akdeniz'de boğuldu.



Gambiya Güreş Federasyonu Sözcüsü Matarr Saine, “Ali Mbengu'nun ölüm haberini duyunca çok üzüldük. Bu ölüm spor camiası için büyük bir kayıptır” dedi.

Ali Mbengu'nun ölümü ile Gambiya, son aylarda tanınmış sporcularından birini daha kaybetmiş oldu.



Gambiya'nın kadın futbol takımı kalecilerinden Fatihm Jawara da geçen ay Libya'dan Avrupa'ya geçerken boğularak ölmüştü. Uluslararası Göç Örgütünün verilerine göre, yılbaşından bu yana 3 bin 800'den fazla göçmen Akdeniz'de boğuldu.