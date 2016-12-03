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BBC Türkçe

Gambiya'da sürpriz seçim sonucu

22 yıldır Devlet Başkanı Yahya Jammeh tarafından yönetilen Afrika ülkesi Gambiya'da yapılan seçimleri sürpriz bir şekilde gayrimenkul komisyoncusu Adama Barrow kazandı

03 Aralık 2016 02:06

Afrika ülkesi Gambiya'da 22 yıldır iktidarda bulunan otoriter devlet başkanı Yahya Jammeh, başkanlık seçimlerinde sürpriz bir yenilgi yaşadı.

Gayrimenkul komisyoncusu Adama Barrow, oyların yaklaşık yüzde 45'ini alarak seçimleri kazandı.

Gambiya nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman. Eski bir İngiliz sömürgesi olan ülkede ekonomi büyük ölçüde turizme dayalı. Ancak son yıllarda Gambiya'nın Batı'yla ilişkileri gergin.

Avrupa Birliği, insan hakları sicilinin kötü olması gerekçesiyle dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Gambiya'ya para yardımını durdurmuştu.

1994'te bir darbeyle iktidara gelen, 2015'te ülkeyi bir İslam Cumhuriyeti'ne dönüştürdüğünü ilan eden Jammeh, henüz sonuçlarla ilgili bir açıklama yapmadı.

Seçim Komisyonu Başkanı Alieu Momar Nije, 'alışılmadık bir durumun içine girmesi nedeniyle' ülkede sükunet çağrısı yaptı.

Batı Afrika ülkesi Gambiya, 1965'te İngiltere'den bağımsızlığını kazanmıştı.

Ülkede bugüne kadarki tüm iktidar değişiklikleri sert bir şekilde yaşandı.

Barrow oyların yüzde 45.5'ini alırken Jammeh ise yüzde 36.7'de kaldı.

Barrow seçimleri yedi partiden oluşan bir cephenin temsilcisi olarak kazandı.

Seçim kampanyası boyunca Barrow, ülke ekonomisini iyileştirme sözü verdi.

Başkanlık için iki dönem görev yapma kısıtlamasının olmamasını eleştiren Barrow, muhaliflerin oluşturduğu bir koalisyonun üç yıllığına bir geçiş hükümeti olarak görev yapmasını savunuyor.

Ülkede seçimlerden önce muhalif liderlere yönelik operasyonlar düzenlenmişti.

Uluslararası gözlemcilerin seçimleri izlemesine izin verilmemişti.

Sonuçlar sonrası gösteriler de yasaklandı ve internete erişim kapatıldı.

Yahya Jammeh daha önceki bir konuşmasında, "Allah izin verirse ülkeyi bir milyon yıl yönetmek istediğini" belirtmişti.

Jammeh bu hafta başında da, "Başkanlık ve iktidar Allah'ın elindedir ve sadece Allah'ın onu benim elimden alabilir" açıklamasını yaptı.

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