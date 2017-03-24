Gambiya'da Jammeh dönemi için hakikat komisyonu kuruluyor

Gambiya eski devlet başkanı Yahya Jammeh yönetimi altında yaşanan hak ihlallerini soruşturmak için Hakikat ve Uzlaşı Komisyonu kurduğunu açıkladı.

Gambiya Adalet Bakanı Abubacarr Tambadou, Jammeh'in mali faaliyetlerinin de inceleneceğini açıkladı.

Tambadou yaptığı açıklamada "Mağdurlar için uygun tazminatların olduğu Hakikat ve Uzlaşı Komisyonu önümüzdeki altı ay içinde kurulacak ve kamuya açık duruşmalar yıl sonunda başlayacak" dedi.

Tambadou suçluların itirafa teşvik edileceğini ve mağdurlara da tazminat ödeneceğini söyledi.

Gambiya'daki son başkanlık seçimlerini Adama Barrow kazanmasına karşın Jammeh görevi bırakmayacağını söylemişti.

Jammeh'in 22 yıllık yönetimi yaygın işkence ve zorla kaybettirmelerle suçlanıyordu.

Ocak ayında seçimlerdeki yenilgisini kabul etmesi için bölgesel güçlerin Gambiya'ya girmesinin ardından Ekvator Ginesi'ne kaçan Jammeh'in devlet hazinesinden 11 milyon doları da kendisiyle birlikte götürdüğüne yönelik iddialar bulunuyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü 2015 tarihli raporunda "Jammeh rejiminin keyfi gözaltılar, zorla kayıp etmeler, muhalefet yapanlara işkence de dahil olmak üzere ciddi insan hakları ihlalleri yaptığını" belirtmişti.

Rapor işkence yöntemleri arasında "cinsel organlar dahil olmak üzere vücuda elektroşok uygulama ve deri üzerinde erimiş plastik akıtmayı" saydı.