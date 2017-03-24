T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Gambiya'da Jammeh dönemi için hakikat komisyonu kuruluyor

Gambiya'nın eski devlet başkanı Yahya Jammeh yönetimi altında yaşanan hak ihlallerinin soruşturulması için Hakikat ve Uzlaşı Komisyonu kuruldu.

24 Mart 2017 21:40

Gambiya eski devlet başkanı Yahya Jammeh yönetimi altında yaşanan hak ihlallerini soruşturmak için Hakikat ve Uzlaşı Komisyonu kurduğunu açıkladı.

Gambiya Adalet Bakanı Abubacarr Tambadou, Jammeh'in mali faaliyetlerinin de inceleneceğini açıkladı.

Tambadou yaptığı açıklamada "Mağdurlar için uygun tazminatların olduğu Hakikat ve Uzlaşı Komisyonu önümüzdeki altı ay içinde kurulacak ve kamuya açık duruşmalar yıl sonunda başlayacak" dedi.

Tambadou suçluların itirafa teşvik edileceğini ve mağdurlara da tazminat ödeneceğini söyledi.

Gambiya'daki son başkanlık seçimlerini Adama Barrow kazanmasına karşın Jammeh görevi bırakmayacağını söylemişti.

Jammeh'in 22 yıllık yönetimi yaygın işkence ve zorla kaybettirmelerle suçlanıyordu.

Ocak ayında seçimlerdeki yenilgisini kabul etmesi için bölgesel güçlerin Gambiya'ya girmesinin ardından Ekvator Ginesi'ne kaçan Jammeh'in devlet hazinesinden 11 milyon doları da kendisiyle birlikte götürdüğüne yönelik iddialar bulunuyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü 2015 tarihli raporunda "Jammeh rejiminin keyfi gözaltılar, zorla kayıp etmeler, muhalefet yapanlara işkence de dahil olmak üzere ciddi insan hakları ihlalleri yaptığını" belirtmişti.

Rapor işkence yöntemleri arasında "cinsel organlar dahil olmak üzere vücuda elektroşok uygulama ve deri üzerinde erimiş plastik akıtmayı" saydı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GambiyaYahya JammehHakikatUzlaşı KomisyonuAdalet Bakanı Abubacarr Tambadou JammehAdama BarrowJammehEkvator GinesiHakları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24