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Deutsche Welle

Gambiya Devlet Başkanı’na öğlene kadar süre

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Gambiya’ya yönelik askeri operasyonu başlatmadan önce Gambiya Devlet Başkanı Yahya Jammeh'e iktidardan çekilmesi için öğlene kadar süre tanıdı.

20 Ocak 2017 13:49

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in aralık ayında yapılan seçim sonuçlarını kabul etmemesi ve OHAL ilan etmesi ile başlayan gerginlik büyüyor. Jammeh'in görevini seçilmiş başkan Adama Barrow'a devretmesini sağlamak amacıyla perşembe günü yaklaşık 7 bin askeri Gambiya'nın Banjul kentine giren Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) askeri müdahaleye ara vererek Jammeh'e öğle saatlerine kadar süre tanıdı.

ECOWAS Komisyonu Başkanı Marcel Alain de Souza, perşembe geç saatlerde yaptığı açıklamada Gine Devlet Başkanı Alpha Condé'nin cuma öğle saatlerine kadar (yerel saatle) Banjul kentinde, Gambiya'daki mücadelesine politik bir çözüm bulmak için çabalayacağını duyurdu. De Souza, öğleye kadar Jammeh'in Gine Devlet Başkanı ile ülkeyi terk etmemesi halinde askeri müdahalenin devam edeceğini bildirdi.

Gambiya'nın seçilmiş başkanı Adama Barrow ise Gambiyalı askeri birliklere kışlalarda kalmaları çağrısında bulundu.

ABD'den siyasi destek

Jammeh'in görevi bırakmayı reddetmesi üzerine Senegal'in BM Güvenlik Konseyi'nde Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun (ECOWAS) Gambiya'ya askeri müdahalesine ilişkin sunduğu tasarı 15 üyenin oybirliğiyle kabul edilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da ECOWAS'ın seçim sonuçlarının tanınması yönündeki çabalarını desteklediği belirtilmiş ancak Topluluğun ABD'den askeri destek talebinde bulunmadığı kaydedilmişti.

Darbeyle göreve geldikten sonra 22 yıldır görevde olan Jammeh, 1 Aralık'taki seçimleri muhalif aday Adama Barrow'a karşı kaybetmişti. Seçim sonuçlarını ilk başta kabul eden Jammeh, seçimlerden bir hafta sonra ise sonuçların iptali ve seçimlerin tekrarlanması için yüksek mahkemeye başvurmuştu. Jammeh, o tarihten bu yana görevi bırakmayı reddediyor.

Başkanlık yeminini Senegal'in başkenti Dakar'daki Gambiya Büyükelçiliği'nde yapan Gambiya'nın seçilmiş başkanı Barrow'un dün göreve başlaması öngörülüyordu.

© Deutsche Welle Türkçe

afp, BD/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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