İki aşı birleştirilecek; Gamaleya Merkezi ve AstraZeneca Koronavirüs aşısında işbirliği için anlaştı

Rusya Gamaleya Araştırma Merkezi ile Britanya merkezli ilaç şirketi AstraZeneca, Koronavirüs'le mücadele alanında işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı.

Sputnik Türkçe'nin aktardığı habere göre, Rusya ve Britanya'da geliştirilen Covid-19 aşılarını birleştirme kararı alan Gamaleya Araştırma Merkezi ile AstraZeneca, Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu ve R-Pharm eczacılık şirketinin dahil olduğu bir mutabakat zaptı imzaladı.

Videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen imza törenine katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm tarafları tebrik etti.