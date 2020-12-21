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Koronavirüs

İki aşı birleştirilecek; Gamaleya Merkezi ve AstraZeneca Koronavirüs aşısında işbirliği için anlaştı

21 Aralık 2020 12:41

Rusya Gamaleya Araştırma Merkezi ile Britanya merkezli ilaç şirketi AstraZeneca, Koronavirüs'le mücadele alanında işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı.

Sputnik Türkçe'nin aktardığı habere göre, Rusya ve Britanya'da geliştirilen Covid-19 aşılarını birleştirme kararı alan Gamaleya Araştırma Merkezi ile AstraZeneca, Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu ve R-Pharm eczacılık şirketinin dahil olduğu bir mutabakat zaptı imzaladı.

Videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen imza törenine katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm tarafları tebrik etti.

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