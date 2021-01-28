Gamaleya Merkezi: Sputnik V aşısının Koronavirüs'e karşı hücresel bağışıklık geliştirme konusundaki etkinliği yüzde 100’e yakın

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, araştırmacı Darya Yegorova, Sputnik V aşısının bağışıklık geliştirmedeki etkinliği konusunda açıklamada bulundu. “Şu an elimizdeki sonuçlara göre, hümoral bağışıklık yanıtı gelişiminde etkinliği yüzde 98’i aşıyor. Hücresel bağışıklık yanıtı gelişiminde ise bu yüzde 100’e yakın” ifadelerini kullandı.

Rusya Bilimler Akademisi’nin bilim konseyinin bir toplantısında konuşan Yegorova, aşının yüksek güvenilirliğe sahip olduğunu teyit ettiklerini kaydetti.

Aşı kaynaklı hiçbir ciddi yan etkiye, can kaybına rastlamadıklarını belirten Yegorova, “Şu anda elimizde, devam etmekte olan üçüncü aşama testlerin sonuçları doğrultusunda aşının epidemiyolojik etkinliğine yönelik ara analiz verileri mevcut. Bu veriler yayınlanma sürecinde, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde geniş bilim camiasına ulaşacağını umuyorum. Aşının epidemiyolojik etkinliğinin yüzde 91’in üzerinde olduğunu duyurabilirim, bu oran cinsiyet veya yaş fark etmeksizin farklı altgruplar için aynı oldu” dedi.

Öte yandan onkolojik hastalıklara sahip kişiler üzerindeki testlere gelecek birkaç ay içinde başlamayı planladıkları bilgisini paylaşan Yegorova, klinik testlerin nasıl olacağına ilişkin de farklı kuruluşlardan onkologlarla görüşmeler yürüttüklerini sözlerine ekledi.