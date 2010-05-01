Gama ışınlarını sadece TÜBİTAK tespit etti

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Uzayda hemen hemen her gün oluşan ve bir kaç saniye içinde sönen gama ışını patlamalarından çok farklı özellikler gösteren 18 Nisan 2010'daki patlamadan yarım saat sonra ani çıkış ışımaları yaşandı. Bilim dünyasının, bu patlamanın doğasına ilişkin yeni modellerin kurulmasında önemli ipuçları sağlaması bekleniyor.TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Zeki Eker, gama ışını patlamalarının evrenin herhangi bir yerinde günde ortalama bir kez gözlemlendiğini anlattı. Bu patlamaların genelde milyarlarca ışık yılı mesafedeki galaksilerde meydana geldiğini kaydeden Eker, bunun patlamanın evrenin genç yıllarında oluştuğunu gösterdiğini belirtti.Patlamanın çok uzaklarda oluşması nedeniyle patlama sinyallerinin Dünya'ya yeni ulaştığını ve herhangi bir tehdit oluşturmadığını anlatan Eker, gama ışını patlamalarına ilişkin şu bilgileri verdi: ''Bunlar çok yüksek enerjili patlamalar. Gama ışını patlamasının ardından görülen ışımalar, genelde bir anda belirir ve kısa süre içinde yok olur. Bu durum, bilim insanlarının, detaylı çalışma yapmaları için yeterli bir zaman değildir. Gama ışını patlamaları, evrenin dört bir tarafında görülebilen ve evrenin oluşumuna neden olan Büyük Patlama'dan sonra en yüksek mertebede enerji içeren olaylar. Patlama, gama ışını öncü ışıması ile kendini belli eder. Sonrasında uzayın aynı bölgesinden daha uzun dalga boylarında (X-ışını, görünen, radyo) ardıl ışımalar gözlenebilir. Görünen dalga boylarındaki ardıl ışımanın şiddeti genellikle zamanla azalarak gözlenebilirlik sınırı altına iner.'' Zeki Eker, gama ışını patlamalarının çok uzak mesafelerdeki galaksilerde meydana geldiklerinden yaydıkları enerjinin çok yüksek miktarlarda olduğunu, ancak yeryüzündeki hayatı etkilemediğini sözlerine ekledi.