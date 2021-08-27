GAMA Enerji’nin 595 milyon dolarlık borcu yeniden yapılandırıldı

1.100,4 MW kurulu gücüyle Türkiye’nin en büyük enerji şirketlerinden GAMA Enerji, Türkiye’de tüketilen elektriğin yüzde 1,5’ini, Ankara’da tüketilen elektriğin ise yüzde 25’inden fazlasını karşılayan, 853 MW kurulu güce sahip İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali (İÇAN)’nin borçlarını yeniden yapılandırdı.

Çoğunluk payına sahip GAMA Holding’e ilave olarak, Malezyalı enerji şirketi Tenaga Nasional Berhad’ın iştiraki ve Dünya Bankası Kuruluşları olan IFC’nin ve GIF’in ortak olduğu GAMA Enerji’nin Türkiye’deki en büyük iştiraki olan 853 MW kurulu güce sahip İÇAN’ın toplam 595 milyon dolarlık borcu yapılandırıldı.

"Nakit yaratamadı"

GAMA Enerji Genel Müdürü Tamer Çalışır tarafından yapılan açıklamada; 2015 yılı sonrasında yurt içi ve özellikle yurt dışı enerji ve finans piyasalarında yaşanan dalgalanmalar sonucunda doğalgaz kombine çevrim santrallerinin içinde bulunduğu nakit yaratamama durumu sebebiyle İÇAN kredisinde de yapılandırma ihtiyacı oluştuğu ifade edildi.

Çalışır, bu çerçevede 2017 yılının sonunda başlayan yapılandırma sürecinde toplamda 12 yurt içi ve yurt dışı finansal kuruluş ve çok sayıda danışmanın görev aldığını, söz konusu borcun 7 yıl ve 12 yıllık vadeli ödeme planı üzerinden ve bir kısmı Türk Lirası olacak şekilde bütünsel ve sürdürülebilir bir anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Çalışır, “Enerji ve finans sektörlerinin içinden geçtiği zorlu koşullara rağmen, Finansal Yeniden Yapılandırma Anlaşması’nın başarıyla sonuçlandırılmasında yapıcı ve çözüm odaklı tutum sergileyen başta lider banka Türkiye İş Bankası olmak üzere Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Denizbank ve Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası, finans ve yapılandırma danışmanı KPMG, şirket hukuk danışmanı GKC Partners, kreditörlerin hukuk danışmanları Verdi Avukatlık Bürosu ve Çiftçi Attorney Partners ile piyasa danışmanı Aplus Enerji çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.