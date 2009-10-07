Galoş, erkek etleti ve peruk incelemeye alındı!

Kayseri’de kaybolan Ahmet Tekin, Dilruba Tekin ve Türkan Ay’la ilgili olarak TBMM’ye sunulan raporda, incelemelerin “bir galoş, erkek atleti ve peruk” üzerinde yoğunlaştığı belirtildi ve ‘Şu ana kadar somut bilgiye ulaşamadık’ denildi.



Kayseri Valiliği ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü, Talas ilçesinde Ramazan Bayramı’nda şeker toplamaya çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Ahmet Tuna Tekin, Dilruba Tekin ve Türkan Ay adlı çocuklarla ilgili TBMM’ye rapor sundu. Kayıp çocuklar vakasında incelemelerin “bir galoş, erkek atleti ve peruk” üzerinde yoğunlaştığını belirten Kayseri emniyeti, “Şu ana kadar somut bulguya ulaşamadık. Her şeyi yaptık ama bulamadık” dedi.



Kaybolan çocukların izini süren TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Zafer Üskül’e gönderilen raporda şu bilgiler yer aldı:



- Çocukların kaybolduğu bölgede bulunan apartman, iş yeri, benzinlik, terminal, havalimanı güvenlik kamera kayıtları alınarak incelendi. 21 Eylül 2009’dan itibaren Kayseri’ye giriş yapan araçların, Pol-net ortamında Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak sorgulamaları yapıldı.

- Çocukların kaybolduğu tarihten itibaren 1455 personelin katılımıyla yapılan çalışmalarda, 6516 şahıs ile görüşüldü, 1031 aracın kontrol ve sorgusu yapıldı, 47 güvenlik kamerası kayıtları incelendi. 1875 ikamet, 147 park ve bahçe, 65 cami, 168 umuma açık alan, 506 metruk alan ve 78 kuyu üzerinde gerekli arama tarama çalışmaları yapıldı.

- Aramalar sırasında bir camiye ait tuvaletin erkekler bölümünde, bir adet koyu renkli peruk ile lavabo boşluğunda mavi renkli iki adet naylon kulllanılmış galoş bulunarak olay yeri inceleme ekiplerince gerekli inceleme yapılması için muhafaza altına alındı. Tavlusun deresinin sağ tepe tarafında, araçların gidip geldiği patika yol üzerinde, bir adet beyaz renkli erkek atleti muhafaza altına alındı.



Cinsel suçlu incelemesi



- Kayseri’de hakkında cinsel istismar şüphesi ile toplam 135 şahıs ayrıntılı olarak değerlendirmeye alındı, 81’i incelendi, diğer 54 şahsın il dışında olduğu tespit edildi.

- Kayıp çocukların ikametleri merkez alınarak 1 km. çapındaki alanda bulunan bütün ikametgâhlar, içinde bulunanlar açısından tarandı, karşılıklı mülakat yapılarak incelendi. İl dışından ve içinden toplam 30 adet ihbar ulaştı ve tamamı değerlendirmeye alınarak incelendi. Konuyla ilgili 24 kişinin bilgi sahibi olarak ifadelerine başvuruldu.

- Cezaevlerinde bayram süresince izinli olarak dışarı çıkan mahkûmlar tespit edilerek incelemeye alındı. Talas bölgesinde faaliyet gösterilen eczanelerden satılan ilaçlarla ilgili inceleme yapıldı. Bu bölgedeki çocuk kıyafeti satan yerler incelendi.

- Kaçırılarak alıkonulma şüphesi her geçen gün arttığından, muhtemel şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi amacıyla anne Özlem Ay’ın arkadaş çevresi ve ilişkileri, baba İbrahim Ay’ın iş arkadaşları, teyze Öznur Kanat’ın (Tek) ayrıldığı eşi ve akrabaları ile, potansiyel şüpheli olabilecekler etraflıca incelendi.